Asgari Ücret 12 Bin Lira mı Olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Son Dakika Açıklaması! Milyonlarca Kişi Halay Çekmeye Başladı Bile…
Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği asgari ücret için son dakika bilgisi saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kısa bir süre önce Ocak ayında alınacak olan asgari ücretin 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir ölçekte olacağı iddia edilmişti ama sonunda açıklamalar geldi. Yüzleri güldüren bir açıklamaya değinen Cumhurbaşkanı, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
Milyonlarca asgari ücretli vatandaş, uzun bir süredir asgari ücretin ne kadar olacağını düşünüyordu. 2021 yılına girişte asgari ücret 4.253 lira olarak belirlenmişti. Artan enflasyon oranları asgari ücretli çalışan vatandaşa yetmeyince Temmuz ayında yeniden bir toplantı gerçeklemişti. Temmuz ayı itibariyle birçok vatandaş 5.500 lira bir ödeme almaya başlamıştı. Kasım ayına da girilmesiyle birlikte 2023 yılında verilecek olan asgari ücret araştırmayı başladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.