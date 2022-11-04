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04 Kas 2022 - 11:02

Asgari Ücret 12 Bin Lira mı Olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Son Dakika Açıklaması! Milyonlarca Kişi Halay Çekmeye Başladı Bile…

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği asgari ücret için son dakika bilgisi saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kısa bir süre önce Ocak ayında alınacak olan asgari ücretin 10 bin lira ile 12 bin lira arasında bir ölçekte olacağı iddia edilmişti ama sonunda açıklamalar geldi. Yüzleri güldüren bir açıklamaya değinen Cumhurbaşkanı, dikkatleri üzerine çekti. Peki, neler oluyor?