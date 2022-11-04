- 04 Kas 2022 - 11:22 G: 04 Kas 2022 - 11:29

Masterchef Hakan Kanık Kimdir? Masterchef Hakan Kanık Ne Zaman Yarışmada Bulundu? Hakan Kanık Şimdilerde Ne Yapıyor?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da eski sezon yarışmacıları ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Geçmişte MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan aynı zamanda Survivor izleyicilerinin de tanıdık isimlerinden biri olan Hakan Yanık ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da eski sezon yarışmacıları ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Geçmişte MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan aynı zamanda Survivor izleyicilerinin de tanıdık isimlerinden biri olan Hakan Yanık ise, yarışmanın seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Peki, MasterChef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık ne zaman yarışmada bulundu? Hakan Kanık şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Kas 2022 - 11:22 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!”
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Kalpleri 135 BPM'e Attırdı! "Çok Fenasın, Geceleri Rüyamdasın!" Minicik Eteği, Fileli Çorabı, Muhteşem Fiziği... mask
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Kalpleri 135 BPM'e Attırdı! "Çok Fenasın, Geceleri Rüyamdasın!" Minicik Eteği, Fileli Çorabı, Muhteşem Fiziği...
Mehmet Dinçerler'in Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Hadise'ye Öyle Bir Oyun Oynanmış Ki, Akıl Hayal Almıyor! Her Şey Tek Tek Canlı Yayında Açıklandı! Meğer... mask
Mehmet Dinçerler'in Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Hadise'ye Öyle Bir Oyun Oynanmış Ki, Akıl Hayal Almıyor! Her Şey Tek Tek Canlı Yayında Açıklandı! Meğer...
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti... mask
Survivor Ekstra’dan Kovulan Semih Öztürk'ten Şok Eden Haber! Eşi Kurretülayn Matur'dan Boşanıyor Mu? Gelen Son Paylaşım Herkesi Şok Etti...
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı... mask
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel Kaslı Pozlarıyla Olay Oldu! Artık Gören Tanıyamıyor... Yorum üstüne yorum yağdı...
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’nı Afra Saraçoğlu Doğal Güzel Değilmiş! Tam Bir Estetik Harikası Çıktı! Meğer Doktor Eli Değmese Bu Hale Gelmesi Zor Olurmuş…
Beren Saat ve Kenan Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Beren Saat ve Kenan Doğulu Ne Zaman Evlendi, Kaç Yıldır Evli? mask
Beren Saat ve Kenan Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Beren Saat ve Kenan Doğulu Ne Zaman Evlendi, Kaç Yıldır Evli?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Tüm İpler Koptu! Tek Kalemde Sildi; Asla Affetmedi… “Ne Yaptın Enişte!” Neler Oluyor?
Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın… mask
Araba Alacaklara Son Uyarı! 400 Bin Liranın Altında Sadece Bu Model Kaldı; Birkaç Güne Zam Üstüne Zam Alır! Hemen Alın…
Acun Ilıcalı’nın Kızı Leyla Ilıcalı Kimdir? Leyla Ilıcalı’nın Annesi Şok İçerisinde Bıraktı! Leyla Ilıcalı’nın Yaşı Merak Konusu Oldu! mask
Acun Ilıcalı’nın Kızı Leyla Ilıcalı Kimdir? Leyla Ilıcalı’nın Annesi Şok İçerisinde Bıraktı! Leyla Ilıcalı’nın Yaşı Merak Konusu Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücret 12 Bin Lira mı Olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Son Dakika Açıklaması! Milyonlarca Kişi Halay Çekmeye Başladı Bile… mask
Asgari Ücret 12 Bin Lira mı Olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Son Dakika Açıklaması! Milyonlarca Kişi Halay Çekmeye Başladı Bile…
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!”
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Kalpleri 135 BPM'e Attırdı! "Çok Fenasın, Geceleri Rüyamdasın!" Minicik Eteği, Fileli Çorabı, Muhteşem Fiziği... mask
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Kalpleri 135 BPM'e Attırdı! "Çok Fenasın, Geceleri Rüyamdasın!" Minicik Eteği, Fileli Çorabı, Muhteşem Fiziği...
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Mehmet Dinçerler'in Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Hadise'ye Öyle Bir Oyun Oynanmış Ki, Akıl Hayal Almıyor! Her Şey Tek Tek Canlı Yayında Açıklandı! Meğer... mask
Mehmet Dinçerler'in Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Hadise'ye Öyle Bir Oyun Oynanmış Ki, Akıl Hayal Almıyor! Her Şey Tek Tek Canlı Yayında Açıklandı! Meğer...
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık” mask
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL