TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ederken; bir yandan da eski sezon yarışmacıları ile seyircisini meraklandırmaya başladı. Geçmişte MasterChef Türkiye yarışmasında yarışan aynı zamanda Survivor izleyicilerinin de tanıdık isimlerinden biri olan Hakan Yanık ise, yarışmanın seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Peki, MasterChef Hakan Kanık kimdir? Masterchef Hakan Kanık ne zaman yarışmada bulundu? Hakan Kanık şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar...

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