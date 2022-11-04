Evlilikte Dikiş Tutturamayan Burçlar Belli Oldu! İki Yakası Asla Bir Araya Gelemiyor! İşte Sonu Yalnızlık Olan O Burçlar…
Evlilik herkes için son derece kolay ya da alışabilir bir kurum olmuyor. Tam aksine bazı insanlar karakterlerinde bulunan birtakım özellikler nedeniyle hiç de evlilik insanı olarak tanımlanamıyor. Karakter devreye girince hemen birkaç adım öne çıkan burçlar ise, kişilerin evlilikte nasıl bir tavır içerisinde olacağının ipuçlarını veriyor. Sizde evlense de boşanacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Evlilik herkes için son derece kolay ya da alışabilir bir kurum olmuyor. Tam aksine bazı insanlar karakterlerinde bulunan birtakım özellikler nedeniyle hiç de evlilik insanı olarak tanımlanamıyor. Karakter devreye girince hemen birkaç adım öne çıkan burçlar ise, kişilerin evlilikte nasıl bir tavır içerisinde olacağının ipuçlarını veriyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanların evli olarak kalması pek de mümkün görünmüyor! Peki, hangi burçlar evlense boşanır? Asla dikiş tutturamayan burçlar hangileridir? İşte ne yaparsa yapsın yalnız kalacak olan o burçlar…
04 Kas 2022 - 11:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.