Evlilikte Dikiş Tutturamayan Burçlar Belli Oldu! İki Yakası Asla Bir Araya Gelemiyor! İşte Sonu Yalnızlık Olan O Burçlar…

Evlilik herkes için son derece kolay ya da alışabilir bir kurum olmuyor. Tam aksine bazı insanlar karakterlerinde bulunan birtakım özellikler nedeniyle hiç de evlilik insanı olarak tanımlanamıyor. Karakter devreye girince hemen birkaç adım öne çıkan burçlar ise, kişilerin evlilikte nasıl bir tavır içerisinde olacağının ipuçlarını veriyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanların evli olarak kalması pek de mümkün görünmüyor! Peki, hangi burçlar evlense boşanır? Asla dikiş tutturamayan burçlar hangileridir? İşte ne yaparsa yapsın yalnız kalacak olan o burçlar…