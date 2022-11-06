Doğuştan Aşırı Heyecanlı Burçlar Hangisidir? Ayarları Hiç Yok... Elleri Ayaklarına Dolanır! İşte Soğuk Kanlı Olamayan O Burçlar…

Oto kontrol her burca sahip olan insanın doğuştan sahip olduğu bir özellik olmuyor. Tam aksine bazı burçların karakteristik özellikleri ne kadar çabalarsa çabalasın kontrolü bir türlü sağlayamamasına neden oluyor. Bu nedenle bu listede yer alan burçların kontrollerini çok sık kaybettiğini söylemek açıkçası çok da sürpriz olmuyor! Peki, hangi burçlar kontrolsüzdür? Ayarları olmayan; elleri ayakları birbirine dolanan burçlar hangileri? İşte ne yaparsa yapsın düzelemeyecek olan burçlar…