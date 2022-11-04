- 04 Kas 2022 - 11:49 G: 04 Kas 2022 - 11:54

Murat Boz’un Önceden Evli Bir Adam Olduğunu Duyan Şok Oldu! Murat Boz’un Eski Eşi Eliz Sakuçoğlu Kimdir? Eliz Sakuçoğlu Ne İş Yapıyor?

Müzik dünyasının yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Murat Boz, şimdilerde sadece müzik dünyasında değil; aynı zamanda dizi ve sinema sektöründe de faaliyetler göstermeye başladı. Başarılı bir kariyer yaşamını adım adım hayata geçirmeye devam eden Murat Boz, özel yaşamındaki gelişmeler ile de sık sık gündeme gelen ünlüler arasındaki yerini de aldı. Öte yandan Murat Boz’un geçmişte Eliz Sakuçoğlu ile bir evlilik yapmış olması herkesi şaşırtan bir detay oldu! İşte detaylar...

Müzik dünyasının yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Murat Boz, şimdilerde sadece müzik dünyasında değil; aynı zamanda dizi ve sinema sektöründe de faaliyetler göstermeye başladı. Başarılı bir kariyer yaşamını adım adım hayata geçirmeye devam eden Murat Boz, özel yaşamındaki gelişmeler ile de sık sık gündeme gelen ünlüler arasındaki yerini de aldı. Öte yandan Murat Boz’un geçmişte Eliz Sakuçoğlu ile bir evlilik yapmış olması herkesi şaşırtan bir detay oldu! Peki, Murat Boz önceden evli miydi? Murat Boz’un eski eşi Eliz Sakuçoğlu kimdir? Eliz Sakuçoğlu ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…

04 Kas 2022 - 11:49 - Magazin

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