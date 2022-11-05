Tuğba Büyüküstün’ün Bir Dönemler Evli Olduğu Kişi Şok Etti! Tam Tamına 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı… “Yok Artık!”
Ekranların yetenekli ve güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yer aldığı projeler ile yeniden adından söz ettirmeye başladı. Doğum nedeniyle bir dönem setlere ara veren Tuba Büyüküstün, şimdilerde setlere iddialı bir geri dönüş yaptı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün altı yıl evli kaldığı ve çocuklarının da babası olan o ünlü isim, herkesi şaşırtacak biri çıktı! İşte detaylar...
Ekranların yetenekli ve güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yer aldığı projeler ile yeniden adından söz ettirmeye başladı. Doğum nedeniyle bir dönem setlere ara veren Tuba Büyüküstün, şimdilerde setlere iddialı bir geri dönüş yaptı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün altı yıl evli kaldığı ve çocuklarının da babası olan o ünlü isim, herkesi şaşırtacak biri çıktı! Peki, Tuba Büyüküstün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Tuba Büyüküstün ne zaman evlendi, kiminle evlendi? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.