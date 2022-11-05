Tuğba Büyüküstün’ün Bir Dönemler Evli Olduğu Kişi Şok Etti! Tam Tamına 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı… “Yok Artık!”

Ekranların yetenekli ve güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yer aldığı projeler ile yeniden adından söz ettirmeye başladı. Doğum nedeniyle bir dönem setlere ara veren Tuba Büyüküstün, şimdilerde setlere iddialı bir geri dönüş yaptı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün altı yıl evli kaldığı ve çocuklarının da babası olan o ünlü isim, herkesi şaşırtacak biri çıktı! Peki, Tuba Büyüküstün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Tuba Büyüküstün ne zaman evlendi, kiminle evlendi? İşte, detaylar…

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