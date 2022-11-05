- 05 Kas 2022 - 09:03 G: 05 Kas 2022 - 09:04

Tuğba Büyüküstün’ün Bir Dönemler Evli Olduğu Kişi Şok Etti! Tam Tamına 6 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı… “Yok Artık!”

Ekranların yetenekli ve güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yer aldığı projeler ile yeniden adından söz ettirmeye başladı. Doğum nedeniyle bir dönem setlere ara veren Tuba Büyüküstün, şimdilerde setlere iddialı bir geri dönüş yaptı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün altı yıl evli kaldığı ve çocuklarının da babası olan o ünlü isim, herkesi şaşırtacak biri çıktı! İşte detaylar...

Ekranların yetenekli ve güzel isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde yer aldığı projeler ile yeniden adından söz ettirmeye başladı. Doğum nedeniyle bir dönem setlere ara veren Tuba Büyüküstün, şimdilerde setlere iddialı bir geri dönüş yaptı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün altı yıl evli kaldığı ve çocuklarının da babası olan o ünlü isim, herkesi şaşırtacak biri çıktı! Peki, Tuba Büyüküstün kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Tuba Büyüküstün ne zaman evlendi, kiminle evlendi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Kas 2022 - 09:03 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen Kimdir? Settar Tanrıöğen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen Kimdir? Settar Tanrıöğen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Murat Boz’un Önceden Evli Bir Adam Olduğunu Duyan Şok Oldu! Murat Boz’un Eski Eşi Eliz Sakuçoğlu Kimdir? Eliz Sakuçoğlu Ne İş Yapıyor? mask
Murat Boz’un Önceden Evli Bir Adam Olduğunu Duyan Şok Oldu! Murat Boz’un Eski Eşi Eliz Sakuçoğlu Kimdir? Eliz Sakuçoğlu Ne İş Yapıyor?
Masterchef Hakan Kanık Kimdir? Masterchef Hakan Kanık Ne Zaman Yarışmada Bulundu? Hakan Kanık Şimdilerde Ne Yapıyor? mask
Masterchef Hakan Kanık Kimdir? Masterchef Hakan Kanık Ne Zaman Yarışmada Bulundu? Hakan Kanık Şimdilerde Ne Yapıyor?
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Boşanma Sebebi!” Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Meğer… mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Boşanma Sebebi!” Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Meğer…
Survivor Nisa Bölükbaşı TRT Dizisine Başrol Oyuncusu Oldu! “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa Bölükbaşı TRT Dizisine Başrol Oyuncusu Oldu! “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Boşanma Davası Açıldı Açılacak… Seyran Bunu Kaldıramaz; Yüreğine İner! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Boşanma Davası Açıldı Açılacak… Seyran Bunu Kaldıramaz; Yüreğine İner! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5… mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Videosu Tir Tir Titretti! “Aman Aleyna Kendine Gel!” Görenlerin Dizleri Tutmaz Oldu! Aşk Öyle Bir Yaradı Ki… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Videosu Tir Tir Titretti! “Aman Aleyna Kendine Gel!” Görenlerin Dizleri Tutmaz Oldu! Aşk Öyle Bir Yaradı Ki…
Burcu Özberk’in 3 Milyon Liranın Üstündeki Pozları Olay Oldu! Hem Kasığına Kadar Açtı, Hem Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Nesin Sen Ya!” mask
Burcu Özberk’in 3 Milyon Liranın Üstündeki Pozları Olay Oldu! Hem Kasığına Kadar Açtı, Hem Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Nesin Sen Ya!”
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı! mask
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!” mask
Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!”
Masterchef Hakan Kanık Kimdir? Masterchef Hakan Kanık Ne Zaman Yarışmada Bulundu? Hakan Kanık Şimdilerde Ne Yapıyor? mask
Masterchef Hakan Kanık Kimdir? Masterchef Hakan Kanık Ne Zaman Yarışmada Bulundu? Hakan Kanık Şimdilerde Ne Yapıyor?
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Boşanma Sebebi!” Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Meğer… mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Boşanma Sebebi!” Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Meğer…
Survivor Nisa Bölükbaşı TRT Dizisine Başrol Oyuncusu Oldu! “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa Bölükbaşı TRT Dizisine Başrol Oyuncusu Oldu! “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Evlilikte Dikiş Tutturamayan Burçlar Belli Oldu! İki Yakası Asla Bir Araya Gelemiyor! İşte Sonu Yalnızlık Olan O Burçlar… mask
Evlilikte Dikiş Tutturamayan Burçlar Belli Oldu! İki Yakası Asla Bir Araya Gelemiyor! İşte Sonu Yalnızlık Olan O Burçlar…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Boşanma Davası Açıldı Açılacak… Seyran Bunu Kaldıramaz; Yüreğine İner! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Boşanma Davası Açıldı Açılacak… Seyran Bunu Kaldıramaz; Yüreğine İner! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL