Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! “Boşanma Sebebi!” Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Meğer…

Magazin dünyasının yakından takip ettiği evli çiftlerden biri olan ünlü oyuncular Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, şimdilerde birlikte rol aldıkları ‘Gecenin Ucunda’ isimli dizi ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Star TV ekranlarından bu sezon yayınlanan dizi ile ikinci kez aynı seti paylaşan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile de çok konuşuldu. Öte yandan şimdilerde gündemlerden düşmeyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı! Peki, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti arasında kaç yaş var? Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ne zaman evlendi, kaç yıllık evli? İşte, detaylar…