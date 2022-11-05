Kızılcık Şerbeti Dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen Kimdir? Settar Tanrıöğen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…

Ekranların usta isimlerinden biri olan Settar Tanrıöğen, dizi setlerine verdiği bir yıllık arayı noktaladı. Bu sene Kızılcık Şerbeti isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Settar Tanrıöğen, dizide Abdullah Ünal’ı canlandırmaya başladı. Yeni rolü ile bir hayli dikkat çeken Settar Tanrıöğen’in özel yaşamı ise, televizyon izleyicisinin hemen gündemine oturdu! Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, aslen nereli? Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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