Kızılcık Şerbeti Dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen Kimdir? Settar Tanrıöğen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Ekranların usta isimlerinden biri olan Settar Tanrıöğen, dizi setlerine verdiği bir yıllık arayı noktaladı. Bu sene Kızılcık Şerbeti isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Settar Tanrıöğen, dizide Abdullah Ünal’ı canlandırmaya başladı. Yeni rolü ile bir hayli dikkat çeken Settar Tanrıöğen’in özel yaşamı ise, televizyon izleyicisinin hemen gündemine oturdu! İşte detaylar...
Ekranların usta isimlerinden biri olan Settar Tanrıöğen, dizi setlerine verdiği bir yıllık arayı noktaladı. Bu sene Kızılcık Şerbeti isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Settar Tanrıöğen, dizide Abdullah Ünal’ı canlandırmaya başladı. Yeni rolü ile bir hayli dikkat çeken Settar Tanrıöğen’in özel yaşamı ise, televizyon izleyicisinin hemen gündemine oturdu! Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen kimdir? Settar Tanrıöğen kaç yaşında, aslen nereli? Settar Tanrıöğen hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.