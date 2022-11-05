Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Kas 2022 - 09:04

Şahmeran Dizisinin Konusu Nedir? Şahmaran Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Şahmaran Dizisi Nerede Yayınlanacak!

Hem ekranlarda hem de dijital yayın platformlarında 2022 – 2023 sezonu oldukça hızlı başladı. Birbirinden iddialı yapımların seyirci karşısına çıkmaya devam ettiği şu günlerde bir süredir çekimleri devam eden Şahmeran dizisinden müjdeli bir haber geldi. Seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçmiş olan Şahmeran dizisinin hikayesinden oyuncu kadrosuna kadar pek çok detay nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı! İşte Şahmeran dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...