Demet Özdemir'den Ateşleri Yükselten Bornozlu Paylaşım! Kocası Görse Çıldıracak; Beynine Kan Sıçrayacak... Bacak Bacak Üstüne Atıp Yine Yaptı Yapacağını! “Yandı Buralar!”

Çiçeği burnunda taze gelin Demet Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Instagram fotoğraf ve videolarına bir an olsun ara vermeden paylaşım üstüne paylaşım yapmaya devam ediyor. Ortalığı kasıp kavuran bu paylaşımın hemen ardından yorumlar ve beğenilerse kısa sürede rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte yürekleri hoplatan ve ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımları sizin için mercek altına aldık.

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