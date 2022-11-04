Demet Özdemir'den Ateşleri Yükselten Bornozlu Paylaşım! Kocası Görse Çıldıracak; Beynine Kan Sıçrayacak... Bacak Bacak Üstüne Atıp Yine Yaptı Yapacağını! “Yandı Buralar!”
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla ortalığı kasıp kavuran Demet Özdemir’den ateşleri yükselten bornozlu bir paylaşım geldi. Kocasının gördüğü takdirde çıldıracağı ve beynine kan sıçrayacağı bacak bacak üstüne atılan o paylaşımla birlikte sosyal medya ve magazin gündemi resmen yanıp kavruldu. Peki, neydi o paylaşım?
Çiçeği burnunda taze gelin Demet Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Instagram fotoğraf ve videolarına bir an olsun ara vermeden paylaşım üstüne paylaşım yapmaya devam ediyor. Ortalığı kasıp kavuran bu paylaşımın hemen ardından yorumlar ve beğenilerse kısa sürede rekorlar kırmaya devam ediyor. İşte yürekleri hoplatan ve ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımları sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.