Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!”
Son zammı temmuz ayında almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam öncesinde bir kritik dönemeçte dün atlatıldı. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...
Son zammı temmuz ayında almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam öncesinde bir kritik dönemeçte dün atlatıldı. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle dört ayrı formül üzerinden hesaplanan emekli ve memur zamlarında ortalama olarak ortaya çıkan o rakam, şimdiden zam bekleyenleri heyecanlandırdı! Peki, memur ve emekli zammında son durum ne? Memur ve emekli ocak zam mı belli mi? Memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 09:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.