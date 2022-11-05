Memura ve Emekliye Halay Çektirecek Yeni Maaş Sistemi! Sayılı Günler Sonra Yapılacak Zamma Tam Tamına 4 Formül Geliyor! “Yok Artık!”

Son zammı temmuz ayında almış olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam öncesinde bir kritik dönemeçte dün atlatıldı. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin yeni rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle dört ayrı formül üzerinden hesaplanan emekli ve memur zamlarında ortalama olarak ortaya çıkan o rakam, şimdiden zam bekleyenleri heyecanlandırdı! Peki, memur ve emekli zammında son durum ne? Memur ve emekli ocak zam mı belli mi? Memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...