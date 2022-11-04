Aracı Olan Kafasını Camına Vuracak! LPG, Motorin ve Benzinin Litresi Öyle Bir Yükseldi Ki… “Yok Artık!” 22 Lirayı Geçecek…

Kasım ayına zam alarak başlamış olan benzin ve benzin bazlı akaryakıt ürünlerinden bir zam haberi daha geldi. Bugün itibariyle geçerli olacak olan zam oranları netleşmeye başlamışken; zamdan etkilenen tek akaryakıt ürününün benzin olmadığı öğrenildi. Öte yandan bu zam haberinin ardından gözler bir kez daha akaryakıt tabelalarına çevrildi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte, detaylar…

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