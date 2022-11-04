Aracı Olan Kafasını Camına Vuracak! LPG, Motorin ve Benzinin Litresi Öyle Bir Yükseldi Ki… “Yok Artık!” 22 Lirayı Geçecek…
Kasım ayına zam alarak başlamış olan benzin ve benzin bazlı akaryakıt ürünlerinden bir zam haberi daha geldi. Bugün itibariyle geçerli olacak olan zam oranları netleşmeye başlamışken; zamdan etkilenen tek akaryakıt ürününün benzin olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...
Kasım ayına zam alarak başlamış olan benzin ve benzin bazlı akaryakıt ürünlerinden bir zam haberi daha geldi. Bugün itibariyle geçerli olacak olan zam oranları netleşmeye başlamışken; zamdan etkilenen tek akaryakıt ürününün benzin olmadığı öğrenildi. Öte yandan bu zam haberinin ardından gözler bir kez daha akaryakıt tabelalarına çevrildi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte, detaylar…
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04 Kas 2022 - 16:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.