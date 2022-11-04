Anne – Babalar Başvuracak; Çocuklara Verilecek! 1, 2 Çocuğu Olana 350 Lira, 3 Çocuğu Olana 450 Lira! Başvuru Falan Yok, Anında Teslim Ediliyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan Türkiye Aile Destek Programı kapsamına yeni bir ödeme türü daha eklendi. Çocuğu olan ailelere ödenecek olan ek ödemeler ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, müjdeli haberi ailelere verdi. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan Türkiye Aile Destek Programı kapsamına yeni bir ödeme türü daha eklendi. Çocuğu olan ailelere ödenecek olan ek ödemeler ile ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, müjdeli haberi ailelere verdi. Çocuk yardımını açıklayan Bakan Yanık, yardımın miktarını da duyurdu! Peki, Türkiye Aile Destek Programı’ndan çocuk yardımı nasıl alınır? Türkiye Aile Destek programı çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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04 Kas 2022 - 16:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.