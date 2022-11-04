Araç Alacakların Dikkatine! Eğer Bu Fırsatı Kaçırırsanız Bir Daha 100 Yıl Beklersiniz! 140 Bin Liranın Altında! Citroen, Renault, Toyota…
Son dönemlerde başlayan çip krizinin hızla tırmanmasıyla birlikte daha da çok zam alır hale gelmiş olan sıfır otomobil piyasasında kasım ayı itibariyle 400 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. Devam eden fiyat artışları karşısında çaresiz olan vatandaşlar, rotasını bir kez daha ikinci el araç piyasasına çevirdi. İşte detaylar...
Son dönemlerde başlayan çip krizinin hızla tırmanmasıyla birlikte daha da çok zam alır hale gelmiş olan sıfır otomobil piyasasında kasım ayı itibariyle 400 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. Devam eden fiyat artışları karşısında çaresiz olan vatandaşlar, rotasını bir kez daha ikinci el araç piyasasına çevirdi. İkinci el araç piyasasına yer alan bazı araçların 160 bin TL’nin altında kalan satış fiyatları, bir süredir durgun olan ikinci el otomobil sektörünü yeniden harekete geçirdi. Peki, 160 bin TL’nin altındaki araçlar hangisi? En ucuzu sıfır ve ikinci araç ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
04 Kas 2022 - 20:06 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.