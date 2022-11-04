Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!”
Kanal D ekranlarından her perşembe seyirci ile buluşmaya devam eden fenomen yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta büyüledi. Heyecanı doruğa çıkaran sahneleri ile pek çok izleyicisini merakta bırakmayı başaran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da geldi. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarından her perşembe seyirci ile buluşmaya devam eden fenomen yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta büyüledi. Heyecanı doruğa çıkaran sahneleri ile pek çok izleyicisini merakta bırakmayı başaran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da geldi. O fragman sonrası ise, Camdaki Kız dizisinin yeni aşıkları Hayri ile Nalan’ın kime yakalandığı büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte detaylar…
04 Kas 2022 - 20:06 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.