Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!”

Kanal D ekranlarından her perşembe seyirci ile buluşmaya devam eden fenomen yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi, bu perşembe ekranlara gelen son bölümü ile seyircisini adeta büyüledi. Heyecanı doruğa çıkaran sahneleri ile pek çok izleyicisini merakta bırakmayı başaran Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da geldi. O fragman sonrası ise, Camdaki Kız dizisinin yeni aşıkları Hayri ile Nalan’ın kime yakalandığı büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte detaylar…