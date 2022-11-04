Ayça Ayşin Turan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenleri Paramparça Bir Hale Geldi! “Yok Artık!”
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve son olarak seyirci karşısına Ada Masalı isimli dizinin Haziran’ı olarak çıkan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumu ile ekranlara gelen ‘Empati’ isimli programa konuk oldu. Programda usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorduğu bir soru üzerine gözyaşlarına boğulan Ayça Ayşin Turan ile ilgili detaylar haberimizde...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve son olarak seyirci karşısına Ada Masalı isimli dizinin Haziran’ı olarak çıkan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumu ile ekranlara gelen ‘Empati’ isimli programa konuk oldu. Programda usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorduğu bir soru üzerine gözyaşlarına boğulan Ayça Ayşin Turan, o soru karşısında yaptığı itiraf ile yürekleri adeta parçaladı. Peki, Ayça Ayşin Turan neden ağladı? Ayça Ayşin Turan’ı ağlatan soru neydi? Ayça Ayşin Turan neyi itiraf etti? İşte, detaylar…
04 Kas 2022 - 20:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.