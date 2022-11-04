Ayça Ayşin Turan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenleri Paramparça Bir Hale Geldi! “Yok Artık!”

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve son olarak seyirci karşısına Ada Masalı isimli dizinin Haziran’ı olarak çıkan Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz gün Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumu ile ekranlara gelen ‘Empati’ isimli programa konuk oldu. Programda usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorduğu bir soru üzerine gözyaşlarına boğulan Ayça Ayşin Turan, o soru karşısında yaptığı itiraf ile yürekleri adeta parçaladı. Peki, Ayça Ayşin Turan neden ağladı? Ayça Ayşin Turan’ı ağlatan soru neydi? Ayça Ayşin Turan neyi itiraf etti? İşte, detaylar…