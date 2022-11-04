- 04 Kas 2022 - 20:07 G: 04 Kas 2022 - 20:09

Üç Kız Kardeş Dizisinden Karaları Bağlatacak Acı Ayrılık! Bileti Çoktan Kesildi; Ayrılık Sinyalleri Bile Kalp Krizine Neden Oldu! O İsim…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu haftada salı günü yayınlandı. Ekranlara gelen son bölümünün ardından bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisi, özellikle Mine’nin Türkan’a söylediği sözler ile çok konuşuldu. İşte Üç Kız Kardeş dizisinden detaylar...

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu haftada salı günü yayınlandı. Ekranlara gelen son bölümünün ardından bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisi, özellikle Mine’nin Türkan’a söylediği sözler ile çok konuşuldu. O sözlerin viral hale gelmesinden sonra ise, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

04 Kas 2022 - 20:07 - Dizi Haberleri

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