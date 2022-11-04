Şeyma Subaşı’ndan Ortalığı Çok Fena Karıştıracak Mesaj! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! “Çabuk Ayrıl”
Magazin dünyasının her aşamasıyla dikkatini çeken çiftlerden biri olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çiftinden yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dövme ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti, bu kez başka bir olayın sinyallerini verdi. İşte detaylar...
Magazin dünyasının her aşamasıyla dikkatini çeken çiftlerden biri olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çiftinden yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dövme ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti, bu kez başka bir olayın sinyallerini verdi. Şeyma Subaşı’nın verdiği o sinyaller sonrasında Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çiftinin evleneceği konuşulmaya başlandı! Peki, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti evleniyor mu? Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti ne zaman evleniyor? Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti hala birlikte mi? İşte, detaylar…
04 Kas 2022 - 20:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.