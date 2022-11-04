Şeyma Subaşı’ndan Ortalığı Çok Fena Karıştıracak Mesaj! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! “Çabuk Ayrıl”

Magazin dünyasının her aşamasıyla dikkatini çeken çiftlerden biri olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çiftinden yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dövme ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti, bu kez başka bir olayın sinyallerini verdi. Şeyma Subaşı’nın verdiği o sinyaller sonrasında Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çiftinin evleneceği konuşulmaya başlandı! Peki, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti evleniyor mu? Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti ne zaman evleniyor? Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti hala birlikte mi? İşte, detaylar…