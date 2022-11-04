- 04 Kas 2022 - 20:08 G: 04 Kas 2022 - 20:09

2 Çocuk Annesi Buse Varol Yaptı Yine Yapacağını! 46 Yaşındaki Alişan’ın o Halini Görenin Nutku Tutuldu! Demet Akalın’ın Hayat Arkadaşı Bile…

Bir dönem üzerlerinde gezinen kara bulutları dağıtmayı başaran ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan, şimdilerde mutlu evliliklerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sık sık romantik karelerini paylaşan Buse Varol ile Alişan çifti, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir dönem üzerlerinde gezinen kara bulutları dağıtmayı başaran ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan, şimdilerde mutlu evliliklerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sık sık romantik karelerini paylaşan Buse Varol ile Alişan çifti, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda Alişan’ın halleri dikkat çekerken; Buse Varol’un paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! Peki, Buse Varol ne paylaştı? Buse Varol, Alişan için ne notu düştü? Alişan ne yaptı? İşte, detaylar…

04 Kas 2022 - 20:08 - Magazin

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