2 Çocuk Annesi Buse Varol Yaptı Yine Yapacağını! 46 Yaşındaki Alişan’ın o Halini Görenin Nutku Tutuldu! Demet Akalın’ın Hayat Arkadaşı Bile…
Bir dönem üzerlerinde gezinen kara bulutları dağıtmayı başaran ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan, şimdilerde mutlu evliliklerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sık sık romantik karelerini paylaşan Buse Varol ile Alişan çifti, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. İşte Buse Varol ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir dönem üzerlerinde gezinen kara bulutları dağıtmayı başaran ünlü oyuncu Buse Varol ile ünlü oyuncu ve şarkıcı Alişan, şimdilerde mutlu evliliklerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sık sık romantik karelerini paylaşan Buse Varol ile Alişan çifti, geçtiğimiz gün bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda Alişan’ın halleri dikkat çekerken; Buse Varol’un paylaşım altına düştüğü not da çok konuşuldu! Peki, Buse Varol ne paylaştı? Buse Varol, Alişan için ne notu düştü? Alişan ne yaptı? İşte, detaylar…
04 Kas 2022 - 20:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.