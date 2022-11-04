- 04 Kas 2022 - 20:07 G: 04 Kas 2022 - 20:09

Taşeron İşçilere Dünyanın En Güzel Müjdesi Verildi! Tediye İkramiyesini Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor; 4D’li Taşerona Zam Üstüne Zam! Yeni Haber Geldi…

Son zamanlarda açıklanmış olan ek zamlar ve güncellemeler, 4D’li taşeronun gündemi oldu. Taşeron işçilerine ise dünyanın en güzel müjdesi verildi. Tediye ikramiyesini duyanlar adeta hayatlarının şokunu yaşadı! 4 D’li taşerona gelen zam haberi az önce geldi. Peki, taşerona verilecek olan tediye ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kanayan yarasına merhem olmaya çalışıyor. Düzenlemeler ve iyileştirmeler yaparak; yüzleri güldüren bakanlık dikkatleri üzerine çekecek bir müjdeyi duyurdu. Kadro almış taşeron işçiler için söz konusu olan bu zam, dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücrete rekor bir zam yapılmasının ardından; memur ve işçilerde bu zamdan faydalanmıştı. Peki, tediye maaşları ne kadar oldu?

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04 Kas 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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