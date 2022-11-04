Taşeron İşçilere Dünyanın En Güzel Müjdesi Verildi! Tediye İkramiyesini Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor; 4D’li Taşerona Zam Üstüne Zam! Yeni Haber Geldi…

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kanayan yarasına merhem olmaya çalışıyor. Düzenlemeler ve iyileştirmeler yaparak; yüzleri güldüren bakanlık dikkatleri üzerine çekecek bir müjdeyi duyurdu. Kadro almış taşeron işçiler için söz konusu olan bu zam, dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücrete rekor bir zam yapılmasının ardından; memur ve işçilerde bu zamdan faydalanmıştı. Peki, tediye maaşları ne kadar oldu?

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