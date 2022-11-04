Taşeron İşçilere Dünyanın En Güzel Müjdesi Verildi! Tediye İkramiyesini Duyanlar Hayatlarının Şokunu Yaşıyor; 4D’li Taşerona Zam Üstüne Zam! Yeni Haber Geldi…
Son zamanlarda açıklanmış olan ek zamlar ve güncellemeler, 4D’li taşeronun gündemi oldu. Taşeron işçilerine ise dünyanın en güzel müjdesi verildi. Tediye ikramiyesini duyanlar adeta hayatlarının şokunu yaşadı! 4 D’li taşerona gelen zam haberi az önce geldi. Peki, taşerona verilecek olan tediye ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kanayan yarasına merhem olmaya çalışıyor. Düzenlemeler ve iyileştirmeler yaparak; yüzleri güldüren bakanlık dikkatleri üzerine çekecek bir müjdeyi duyurdu. Kadro almış taşeron işçiler için söz konusu olan bu zam, dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücrete rekor bir zam yapılmasının ardından; memur ve işçilerde bu zamdan faydalanmıştı. Peki, tediye maaşları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.