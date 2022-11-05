- 05 Kas 2022 - 21:52 G: 05 Kas 2022 - 21:54

Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük yankı uyandıran Tuzak dizisinde rezillikler bitmek bilmiyor. Önce oğluyla eşinin yatak videosu herkesin gözüne sokulmuştu şimdi de canlı yayında naklen aktarılan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. Seyircisinin bir an bile sıkılmasına mahal vermeyen Tuzak dizisinde son bölümde yaşananlarıysa şok etkisi yarattı.

Acun Ilıcalı’nın ev sahipliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyor. Reytinglerde neden düşüş yaşadığı anlaşılamayan Tuzak dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve bir hayli farklı senaryosuyla gönülleri fethetmeyi de başardı. Özellikle 3. Bölümde yaşanan sahneler izleyenlerinin aklına durgunluk verirken skandalların ise ardı arkası kesilmek bilmedi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran canlı yayın sahnesiyse nefesleri kesti. Peki, Tuzak dizisinin yayınlanan son bölümünde ne oldu?

05 Kas 2022 - 21:52 Ankara- Yaşam

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Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
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