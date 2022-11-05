İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…
Bir dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İsmail YK, son haliyle milyonlara şoku yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan İsmail YK’ya sevenleri ise “Sen hiç yaşlanmaz mısın be adam” demeden yapamadı. Genç kızların tekrar tekrar aşık olduğu başarılı şarkıcı İsmail YK; boyuyla, posuyla ve endamıyla yine öne çıktı! Peki, İsmail YK nasıl bir değişim yaşadı?
Bomba Bomba, Şekerim, Bas Gaza gibi milyonların ağzına dolanan başarılı şarkılar çıkaran İsmail YK, en son olarak ‘Dertli Dertli’ şarkısını çıkartmıştı. Yine kulakların pasını silen bir şarkının altına imzasını atan İsmail YK, yıllar sonra yeniden küllerinden doğmayı başardı. Kült şarkılar çıkaran İsmail YK, son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte 44 yaşındaki İsmail YK’nın o halleri…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.