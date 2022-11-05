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05 Kas 2022 - 21:48

İsmail YK’nın Son Halini Görenler "Bu Ne Hal" Dedi! Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…

Bir dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İsmail YK, son haliyle milyonlara şoku yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan İsmail YK’ya sevenleri ise “Sen hiç yaşlanmaz mısın be adam” demeden yapamadı. Genç kızların tekrar tekrar aşık olduğu başarılı şarkıcı İsmail YK; boyuyla, posuyla ve endamıyla yine öne çıktı! Peki, İsmail YK nasıl bir değişim yaşadı?