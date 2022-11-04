- 04 Kas 2022 - 20:08 G: 04 Kas 2022 - 20:09

İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…

Bir dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İsmail YK, son haliyle milyonlara şoku yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan İsmail YK’ya sevenleri ise “Sen hiç yaşlanmaz mısın be adam” demeden yapamadı. Genç kızların tekrar tekrar aşık olduğu başarılı şarkıcı İsmail YK; boyuyla, posuyla ve endamıyla yine öne çıktı! Peki, İsmail YK nasıl bir değişim yaşadı?

Bomba Bomba, Şekerim, Bas Gaza gibi milyonların ağzına dolanan başarılı şarkılar çıkaran İsmail YK, en son olarak ‘Dertli Dertli’ şarkısını çıkartmıştı. Yine kulakların pasını silen bir şarkının altına imzasını atan İsmail YK, yıllar sonra yeniden küllerinden doğmayı başardı. Kült şarkılar çıkaran İsmail YK, son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte 44 yaşındaki İsmail YK’nın o halleri…

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04 Kas 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… mask
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