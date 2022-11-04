Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu Önal yine yaptı yapacağını! Her gün biriyle kavga ederek akıllara kazınan Burcu Önal’ın bu hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi Burcu Önal’a “Ne oldu sana kraliçe” demeden kendisini alamadı. Peki, Masterchef Burcu Önal nasıl bir değişim yaşadı?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Burcu Önal, yarışmacı Wallison’a yardım edince hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2020 döneminden sonra özenle her gün çalışan Burcu Önal, 2021 sezonuna katılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, 2021 sezonunda her gün kavga ediyordu! Akıllarda kavgacı bir kişilik olan kalan Burcu Önal’ın değişimi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.