- 04 Kas 2022 - 20:09 G: 04 Kas 2022 - 20:10

Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu Önal yine yaptı yapacağını! Her gün biriyle kavga ederek akıllara kazınan Burcu Önal’ın bu hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi Burcu Önal’a “Ne oldu sana kraliçe” demeden kendisini alamadı. Peki, Masterchef Burcu Önal nasıl bir değişim yaşadı?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Burcu Önal, yarışmacı Wallison’a yardım edince hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. 2020 döneminden sonra özenle her gün çalışan Burcu Önal, 2021 sezonuna katılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, 2021 sezonunda her gün kavga ediyordu! Akıllarda kavgacı bir kişilik olan kalan Burcu Önal’ın değişimi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Kas 2022 - 20:09 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!” mask
Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!”
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!”
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı…
Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile... mask
Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile...
Masterchef Yarışmasının Yayından Kaldırıldığı Gün Kesinleşti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Yer Gök Sallanacak! Olağanüstü Hal İlan Edildi, Büyük Masa Kuruldu… mask
Masterchef Yarışmasının Yayından Kaldırıldığı Gün Kesinleşti! Acun Ilıcalı Öyle Bir Hamlede Bulundu Ki, Yer Gök Sallanacak! Olağanüstü Hal İlan Edildi, Büyük Masa Kuruldu…
MasterChef Yarışmacıları Hangi Pazarda Alışveriş Ettiği Merak Uyandırdı! MasterChef hangi pazarda çekiliyor? MasterChef Pazar Alışveriş Parası Ne Kadar? mask
MasterChef Yarışmacıları Hangi Pazarda Alışveriş Ettiği Merak Uyandırdı! MasterChef hangi pazarda çekiliyor? MasterChef Pazar Alışveriş Parası Ne Kadar?
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak… mask
Masterchef Yarışmasında Elenir Elenmez Survivor 2023’ Kadrosunda! Yakışıklılığı, Kasları, Boyu, Posu… Acun Ilıcalı Yine Fırsatı Kaçırmadı! Genç Kızlar Bayılıp Kalacak…
Masterchef Somer Şef Acun’un Radarına Takıldı! Uyarı Gece Yarısı Yapıldı! Özrü Kabul Edilmedi! O Paylaşım Ayağını Çok Fena Kaydırdı! mask
Masterchef Somer Şef Acun’un Radarına Takıldı! Uyarı Gece Yarısı Yapıldı! Özrü Kabul Edilmedi! O Paylaşım Ayağını Çok Fena Kaydırdı!
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca… mask
Masterchef Yarışmasından Tüyleri Diken Diken Diskalifiye! Bileti Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi; “Gitsin Evine, Evinden İzlesin!” Ahlaksızlığı Acun Medya’ya Sıçrayınca…
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış... mask
Masterchef Serpilay’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Üç Ayda Resmen Servet Kazanmış! Acun Ilıcalı Paraya Acımamış...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı! mask
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı!
Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak… mask
Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak…
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan Vücuduna Yapışan Deri Elbisesiyle Mest Etti! “Mihrimah Sultanıma Bak Be!” Fiziğiyle Yine ve Yeniden Şov Yaptı… mask
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan Vücuduna Yapışan Deri Elbisesiyle Mest Etti! “Mihrimah Sultanıma Bak Be!” Fiziğiyle Yine ve Yeniden Şov Yaptı…
İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… mask
İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…
Şeyma Subaşı’ndan Ortalığı Çok Fena Karıştıracak Mesaj! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! “Çabuk Ayrıl” mask
Şeyma Subaşı’ndan Ortalığı Çok Fena Karıştıracak Mesaj! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanmaya Başladı! “Çabuk Ayrıl”
2 Çocuk Annesi Buse Varol Yaptı Yine Yapacağını! 46 Yaşındaki Alişan’ın o Halini Görenin Nutku Tutuldu! Demet Akalın’ın Hayat Arkadaşı Bile… mask
2 Çocuk Annesi Buse Varol Yaptı Yine Yapacağını! 46 Yaşındaki Alişan’ın o Halini Görenin Nutku Tutuldu! Demet Akalın’ın Hayat Arkadaşı Bile…
Tuzak Dizisinde Rezillikler Bitmiyor! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! “Yok Artık!” mask
Tuzak Dizisinde Rezillikler Bitmiyor! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! “Yok Artık!”
Ayça Ayşin Turan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenleri Paramparça Bir Hale Geldi! “Yok Artık!” mask
Ayça Ayşin Turan’dan Yürekleri Yakan İtiraf! Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenleri Paramparça Bir Hale Geldi! “Yok Artık!”
Survivor Nisa Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki… “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki… “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı’nın Apar Topar Verdiği Evlilik Kararının Altından Bakın Ne Çıktı! Milyarder Meedo Biricik Aşkı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Şeyma Subaşı’nın Apar Topar Verdiği Evlilik Kararının Altından Bakın Ne Çıktı! Milyarder Meedo Biricik Aşkı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı! mask
Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı!
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık” mask
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık”
Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!” mask
Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!”
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan Vücuduna Yapışan Deri Elbisesiyle Mest Etti! “Mihrimah Sultanıma Bak Be!” Fiziğiyle Yine ve Yeniden Şov Yaptı… mask
2 Çocuk Annesi Pelin Karahan Vücuduna Yapışan Deri Elbisesiyle Mest Etti! “Mihrimah Sultanıma Bak Be!” Fiziğiyle Yine ve Yeniden Şov Yaptı…
Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak… mask
Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak…
İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam… mask
İsmail YK’nın Son Halini Görenlerin Nutku Tutuluyor! “Hiç Yaşlanmaz Mısın be Adam!” Genç Kızlar Tekrar Aşık Oldu! Boy, Pos, Endam…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL