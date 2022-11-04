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04 Kas 2022 - 20:09

Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu Önal yine yaptı yapacağını! Her gün biriyle kavga ederek akıllara kazınan Burcu Önal’ın bu hallerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi Burcu Önal’a “Ne oldu sana kraliçe” demeden kendisini alamadı. Peki, Masterchef Burcu Önal nasıl bir değişim yaşadı?