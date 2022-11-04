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04 Kas 2022 - 20:28

Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı!

Şarkılarıyla ve sesiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda Tolga Akış’la boşanmıştı. Boşanmadan hemen sonra büyük bir tarz değişimine giren Zeynep Bastık, durdurulamaz bir hale geldi. İç çamaşırıyla peş peşe pozlar veren Zeynep Bastık’a birçok işi ise “Abla kış geldi” yorumlarında bulundu. Bakışlarıyla bile milyonları şok eden Zeynep Bastık, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…