Zeynep Bastık Durdurulamıyor! Şimdide İç Çamaşırıyla Peş Peşe Pozlar Verince… “Abla Kış Geldi Kış!” Bakışları Bile Tokat Gibi Çarptı!
Şarkılarıyla ve sesiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda Tolga Akış’la boşanmıştı. Boşanmadan hemen sonra büyük bir tarz değişimine giren Zeynep Bastık, durdurulamaz bir hale geldi. İç çamaşırıyla peş peşe pozlar veren Zeynep Bastık’a birçok işi ise “Abla kış geldi” yorumlarında bulundu. Bakışlarıyla bile milyonları şok eden Zeynep Bastık, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Paro isimli yabancı şarkıyı cover yapan Zeynep Bastık, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sürekli şarkıları cover yaptığından yakınan dinleyicisi, “Ne zaman şarkı çıkaracaksın” yorumlarında bulunuyordu. Müzik piyasasının altını üstüne getirmeye devam eden Zeynep Bastık’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kareler dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.