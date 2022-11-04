Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Videosu Tir Tir Titretti! “Aman Aleyna Kendine Gel!” Görenlerin Dizleri Tutmaz Oldu! Aşk Öyle Bir Yaradı Ki…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Aleyna Kalaycıoğlu, yatak videosuyla ortalığı tir tir titretti. “Aman Aleyna kendine gel” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu’nu o halde görenlerin ise dizleri tutmaz bir hale geldi. Cengiz Ünder’den sonra yeni aşkı bulan Aleyna Kalaycıoğlu, aşkın kendisine yaradığını bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, tavırlarıyla kalpleri kazanmıştı. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra büyük bir değişim yaşamıştı. Burun ve çene operasyonları geçiren Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yatak videosu şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.