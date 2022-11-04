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04 Kas 2022 - 21:27

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yatak Videosu Tir Tir Titretti! “Aman Aleyna Kendine Gel!” Görenlerin Dizleri Tutmaz Oldu! Aşk Öyle Bir Yaradı Ki…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Aleyna Kalaycıoğlu, yatak videosuyla ortalığı tir tir titretti. “Aman Aleyna kendine gel” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu’nu o halde görenlerin ise dizleri tutmaz bir hale geldi. Cengiz Ünder’den sonra yeni aşkı bulan Aleyna Kalaycıoğlu, aşkın kendisine yaradığını bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…