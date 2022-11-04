- 04 Kas 2022 - 22:06 G: 04 Kas 2022 - 22:29

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5…

İyi Oyun isimli film setinde tanışan ve büyük bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki yaş farkı dudakları uçuklattı. “Aralarında resmen bir çağ var” yorumlarına neden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, hayranlarını bu bilgiyle şok içerisinde bıraktı. Ne 3, ne 5 fark bulunan ikili, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Darmaduman dizisinde Kerem karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’yla uzun bir süredir aşk yaşıyor. Birbirlerine saygı duyan ve sadece büyük bir aşk besleyen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun ne kadar iyi anlaştıkları ise sosyal medya paylaşımlarıyla görülmüş oluyor. Başarılı iki oyuncunun arasındaki yaş farkı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Kas 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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