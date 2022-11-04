Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5…

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Darmaduman dizisinde Kerem karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’yla uzun bir süredir aşk yaşıyor. Birbirlerine saygı duyan ve sadece büyük bir aşk besleyen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun ne kadar iyi anlaştıkları ise sosyal medya paylaşımlarıyla görülmüş oluyor. Başarılı iki oyuncunun arasındaki yaş farkı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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