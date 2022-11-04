Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Aralarında Bir Çağ Farkı Var!” Ne 3, Ne 5…
İyi Oyun isimli film setinde tanışan ve büyük bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki yaş farkı dudakları uçuklattı. “Aralarında resmen bir çağ var” yorumlarına neden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, hayranlarını bu bilgiyle şok içerisinde bıraktı. Ne 3, ne 5 fark bulunan ikili, gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Darmaduman dizisinde Kerem karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’yla uzun bir süredir aşk yaşıyor. Birbirlerine saygı duyan ve sadece büyük bir aşk besleyen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun ne kadar iyi anlaştıkları ise sosyal medya paylaşımlarıyla görülmüş oluyor. Başarılı iki oyuncunun arasındaki yaş farkı ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.