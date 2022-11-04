- 04 Kas 2022 - 22:29 G: 04 Kas 2022 - 22:54

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Boşanma Davası Açıldı Açılacak… Seyran Bunu Kaldıramaz; Yüreğine İner! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in evi terk ettiği gündeme bomba gibi düştü. Boşanma davasının açılacağı gündeme gelindi. Seyran’ın bunu kaldıramayacağı hatta yüreğine ineceğine dair yorumlar yapıldı! Sosyal medyayı zangır zangır sallayan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı yayınlanmıştı. Başarılı dizinin her bölümü büyük bir keyifle izlenmişti. Dizinin son bölümünde yaşanan bir olaysa seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Kas 2022 - 22:29 Ankara- Yaşam

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