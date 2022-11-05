Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in evi terk ettiği gündeme bomba gibi düştü. Boşanma davasının açılacağı gündeme gelindi. Seyran’ın bunu kaldıramayacağı hatta yüreğine ineceğine dair yorumlar yapıldı! Sosyal medyayı zangır zangır sallayan başarılı oyuncu, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı yayınlanmıştı. Başarılı dizinin her bölümü büyük bir keyifle izlenmişti. Dizinin son bölümünde yaşanan bir olaysa seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.