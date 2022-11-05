- 05 Kas 2022 - 09:54 G: 05 Kas 2022 - 10:22

Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarında 8,9 şiddetinde deprem yaşanmaya başladı! Psikolojik sınır olarak bilinen 1000 lirayı haftanın son gününde aşan altın, kıyametlerin kopmasına neden oldu. Elinde altını olanlar ise resmen göbek atmaya başladı. Uzun bir süredir düşüşte olan altın dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

2 Kasım’da açıklanan FED faiz kararı sonrasında altında grafik değişmeye başlamıştı. 3 Kasım itibariyle yeniden güçlendiğini gösteren altın, son haliyle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Bir an da yükseliş yaşayan altın, 4 Kasım’da ise 985 lira civarına kadar yükselmişti. 5 Kasım itibariyle altında şok bir yükseliş yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 09:54 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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