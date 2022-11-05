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05 Kas 2022 - 09:54

Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarında 8,9 şiddetinde deprem yaşanmaya başladı! Psikolojik sınır olarak bilinen 1000 lirayı haftanın son gününde aşan altın, kıyametlerin kopmasına neden oldu. Elinde altını olanlar ise resmen göbek atmaya başladı. Uzun bir süredir düşüşte olan altın dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?