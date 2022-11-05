Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor?
Altın fiyatlarında 8,9 şiddetinde deprem yaşanmaya başladı! Psikolojik sınır olarak bilinen 1000 lirayı haftanın son gününde aşan altın, kıyametlerin kopmasına neden oldu. Elinde altını olanlar ise resmen göbek atmaya başladı. Uzun bir süredir düşüşte olan altın dengelerin alt üst olmasına neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
2 Kasım’da açıklanan FED faiz kararı sonrasında altında grafik değişmeye başlamıştı. 3 Kasım itibariyle yeniden güçlendiğini gösteren altın, son haliyle ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Bir an da yükseliş yaşayan altın, 4 Kasım’da ise 985 lira civarına kadar yükselmişti. 5 Kasım itibariyle altında şok bir yükseliş yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.