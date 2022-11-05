Hayat Bugün Dizisinde Binde Bir Görülecek Mevzu! Ekran Başındaki Seyircinin Bile Aklı Hafsalası Almıyor... “Yazık Günah!” Hikâyesini Duyanlar Gözyaşlarına Boğuldu! Meğer...

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok sevilen dizilerinden birisi olan ve hakkında çokça konuşturan Hayat Bugün dizisinde binde bir görülecek bir mevzu gerçekleşti. Ekran başındaki izleyiciler her yeni bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor. Yurt dışında en çok izlenen dizilerden birisi olan New Amsterdam’dan uyarlama olan dizinin son bölümünde ise ortaya çıkan bir hastalıksa herkesin ağzını kırk karış açık bıraktı. Peki, neler oldu?

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