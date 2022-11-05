- 05 Kas 2022 - 10:48 G: 05 Kas 2022 - 11:06

Tarım Kredi Market Cumartesi Gününe Özel Dev İndirim! Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!

Marketler arasındaki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market’in Cumartesi gününe özel yapmış olduğu indirimler ise herkesi şaşırttı. Birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market; 30’lu yumurtayı 56 liraya, 5 litrelik Ayçiçek yağı ise 149 liraya, evlerin olmazsa olmazı çay ise 68 liraya ve birçok ürünü uygun fiyatlara satışa çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerek zamlar gerekse enflasyonunun artışı, market ürünlerinin artışına neden oluyordu. Her geçen gün daha çok yükselen fiyatlara karşı dimdik duran Tarım Kredi Market ise vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market’in yaptığı indirimler dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
TMO Fiyatları 19 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 19 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı... mask
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı...
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya... mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! mask
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi!
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek! mask
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı! mask
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak… mask
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak…
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor… mask
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor…
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