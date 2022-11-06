Tarım Kredi Market Resti Çekti... 6.95 TL'ye Satmaya Başladı! Yılın Son Dev İndirimini Yaptı! Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…
Marketler arasındaki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market’in Cumartesi gününe özel yapmış olduğu indirimler ise herkesi şaşırttı. Birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market; 30’lu yumurtayı 56 liraya, 5 litrelik Ayçiçek yağı ise 149 liraya, evlerin olmazsa olmazı çay ise 68 liraya ve birçok ürünü uygun fiyatlara satışa çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerek zamlar gerekse enflasyonunun artışı, market ürünlerinin artışına neden oluyordu. Her geçen gün daha çok yükselen fiyatlara karşı dimdik duran Tarım Kredi Market ise vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market’in yaptığı indirimler dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.