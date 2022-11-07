- 07 Kas 2022 - 16:13

Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Dev İndirimini Başlattı! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…

Marketler arasındaki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market’in Cumartesi gününe özel yapmış olduğu indirimler ise herkesi şaşırttı. Birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market; 30’lu yumurtayı 56 liraya, 5 litrelik Ayçiçek yağı ise 149 liraya, evlerin olmazsa olmazı çay ise 68 liraya ve birçok ürünü uygun fiyatlara satışa çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerek zamlar gerekse enflasyonunun artışı, market ürünlerinin artışına neden oluyordu. Her geçen gün daha çok yükselen fiyatlara karşı dimdik duran Tarım Kredi Market ise vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir indirim başlatan Tarım Kredi Market’in yaptığı indirimler dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Kas 2022 - 16:13 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Marketten Yetişen Alıyor! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 31.90 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… Sınırlı Sayıda; Yetişen Alıyor! mask
Migros Marketten Yetişen Alıyor! 9 Kasım'a Kadar Geçerli! Köfte 35,95 TL, Ciğer 127 TL, Tavuk 29 Lira, Ayçiçek Yağı 31.90 Lira, Çay 29 Lira, Salça 34 Lira… Sınırlı Sayıda; Yetişen Alıyor!
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market İndirim Restini Çekti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur Tiryaki Çay Sadece 5 TL'ye Düştü! Marketlerde 70 TL... Promosyon Ürün Kapış Kapış Satılmaya Başlandı! Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 15 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti! mask
A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı... mask
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı...
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya... mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! mask
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi!
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek! mask
Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!
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