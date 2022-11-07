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07 Kas 2022 - 22:52

Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Haftanın Fırsatı ve Teklifini Sundu! Makarna 6.40 TL, Pirinç 25.40 TL, Peynir 44.90 TL, Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Liraya Düştü…

Marketler arasındaki savaş kaldığı yerden devam ediyor. Tarım Kredi Market’in Cumartesi gününe özel yapmış olduğu indirimler ise herkesi şaşırttı. Birçok temel gıda ürününde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market; 30’lu yumurtayı 56 liraya, 5 litrelik Ayçiçek yağı ise 149 liraya, evlerin olmazsa olmazı çay ise 68 liraya ve birçok ürünü uygun fiyatlara satışa çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar…