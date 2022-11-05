Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki...
Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde mide bulandıran bir olay gerçekleşti. Ekran başındaki seyircilerin çılgına döndüğü ve saçını başını yolduğu yemeğin ortasında öyle bir şey yaşandı ki gören duyan hayrete düştü. Şaşkınlık içerisinde izlenen bölümde yaşanan ve tüyleri diken diken eden olayın ardından sosyal medya ve magazin gündemi de bir hayli ayaklandı. İşte olanlar ve konu hakkında yapılan yorumlar.
Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan aynı adlı romandan uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde olayların ardı arkası kesilmezken yapılan yorumlarda sosyal medya ve magazin gündeminin de altını üstüne getirdi. Herkesin yeni bölümü merakla beklediği Cuma gününde yayınlanan bölümde masada geçen konuşmalar ise ekran karşısındaki seyircileri şaşkına çevirdi. Özellikle Kıvılcım’ın masadaki tepkisi ise herkesi hayrete düşürdü. Peki, ortalığı ayağa kaldıran bu masada konuşulan konular neydi ve neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.