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05 Kas 2022 - 11:06

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki...

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde mide bulandıran bir olay gerçekleşti. Ekran başındaki seyircilerin çılgına döndüğü ve saçını başını yolduğu yemeğin ortasında öyle bir şey yaşandı ki gören duyan hayrete düştü. Şaşkınlık içerisinde izlenen bölümde yaşanan ve tüyleri diken diken eden olayın ardından sosyal medya ve magazin gündemi de bir hayli ayaklandı. İşte olanlar ve konu hakkında yapılan yorumlar.