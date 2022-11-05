Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor?

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran dizide başrol oyuncularının uyumu kadar senaryoda dikkat çekerken öte yandan da reytinglerde birinciliklere koşmaları dikkatleri üzerine çekti. Ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölüm fragmanındaysa olanlar oldu. Herkesin aklını başından alan yeni bölüm fragmanını sizin için daha da yakından inceledik.

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