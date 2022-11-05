Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran, İfakat’ı çok fena patlattı. Halis Ağa kolundan tuttuğu gibi gelinini kapının önüne atacak. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan konunun ardından yapılan yorumlarınsa ardı arkası kesilmedi. Kısa sürede ortalığı ayağa kaldıran fragmanı sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
Reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran dizide başrol oyuncularının uyumu kadar senaryoda dikkat çekerken öte yandan da reytinglerde birinciliklere koşmaları dikkatleri üzerine çekti. Ortalığı yangın yerine çeviren yeni bölüm fragmanındaysa olanlar oldu. Herkesin aklını başından alan yeni bölüm fragmanını sizin için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.