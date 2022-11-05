- 05 Kas 2022 - 11:48 G: 05 Kas 2022 - 11:55

Gimsa Market Tüm Resti Çekti; Fiyatlar Yarı Fiyatına! Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!

Gimsa Market, müşterilerinin yüzünü güldürmek için indirimler yapmaya ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Tüm rakip marketlere resti çeken Gimsa; şekerin kilosunu 68 liraya, dana – kuzu karışık kıymanın kilosunu 105 liraya, unun kilosunu 67 liraya, domates salçasını ise 33 liraya raflara dizdi. Bu ve bunun gibi birçok üründe neredeyse etiket yarısı kampanya başlatan Gimsa Market, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Market gibi muhteşem indirimler yapan marketler, kısa bir süre önce yine indirim kampanyası başlatmıştı. Taktik geliştirip; rakiplerine indirimleriyle fark atmak isteyen Gimsa ise atağa geçti. Marketler arasında çıkan bu savaştan karlı çıkan tarafsa müşteriler oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 11:48 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market Cumartesi Gününe Özel Dev İndirim! Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!
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A101 Markete Gelen Karavan Akılları Başlardan Aldı! İçerisinde A’dan Z’ye Her Şey Var! Ruhsat Almanıza Bile Gerek Yok… Özellikleri Şok Etti!
TMO Fiyatları 19 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı! mask
TMO Fiyatları 19 TL'ye Satmaya Başladı!! Ayçiçek Yağı, Fındık, Pirinç, Fasulye, Mercimek, Nohut Fiyatları Düştü! Marketin Katalog İndirimi Bugün Başlattı!
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı... mask
Tarım Kredi Market’ten Rekor Son Gün İndirimleri Başladı! Mercimek 18 Lira, Kaşar 44 Lira, Tuvalet Kağıdı 125 Lira, Deterjan 99 Lira Düştü! Muhteşem İndirim Başladı...
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Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik Fiyatlarına Kampanya...
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! mask
Tarım Kredi Market Dev İndirim! Tereyağı, Ayçiçek Yağı, Tereyağı, Bulgur, Tavuk, Nohut ve Pirinç Fiyatları Düştü! Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi!
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Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı! mask
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak… mask
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak…
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Gimsa Market Tüm Resti Çekti; Fiyatlar Yarı Fiyatına! Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Gimsa Market Tüm Resti Çekti; Fiyatlar Yarı Fiyatına! Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor? mask
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Tarım Kredi Market Cumartesi Gününe Özel Dev İndirim! Yumurta 56 Lira, 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 Lira, Çay 68 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu! mask
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