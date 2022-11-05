Gimsa Market Tüm Resti Çekti; Fiyatlar Yarı Fiyatına! Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!
Gimsa Market, müşterilerinin yüzünü güldürmek için indirimler yapmaya ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Tüm rakip marketlere resti çeken Gimsa; şekerin kilosunu 68 liraya, dana – kuzu karışık kıymanın kilosunu 105 liraya, unun kilosunu 67 liraya, domates salçasını ise 33 liraya raflara dizdi. Bu ve bunun gibi birçok üründe neredeyse etiket yarısı kampanya başlatan Gimsa Market, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Market gibi muhteşem indirimler yapan marketler, kısa bir süre önce yine indirim kampanyası başlatmıştı. Taktik geliştirip; rakiplerine indirimleriyle fark atmak isteyen Gimsa ise atağa geçti. Marketler arasında çıkan bu savaştan karlı çıkan tarafsa müşteriler oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.