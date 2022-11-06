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06 Kas 2022 - 09:48

Gimsa Markette 16.75 TL'ye Satmaya Başladı! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı 42.90 TL, Şeker 68 Lira, Kıyma 105 Lira, Un 67 Lira, Salça 33 Lira… Kapış Kapış Satılıyor!

Gimsa Market, müşterilerinin yüzünü güldürmek için indirimler yapmaya ve kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Tüm rakip marketlere resti çeken Gimsa; şekerin kilosunu 68 liraya, dana – kuzu karışık kıymanın kilosunu 105 liraya, unun kilosunu 67 liraya, domates salçasını ise 33 liraya raflara dizdi. Bu ve bunun gibi birçok üründe neredeyse etiket yarısı kampanya başlatan Gimsa Market, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…