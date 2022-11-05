Hadise'nin Eski Aşkından Nöbet Geçirten Paylaşım! “Kraliçem Nasıl Beladan Kurtulmuş!” Yüzüğü Sattıktan Sonra Adeta Çıldırdı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün eski eşi Mehmet Dinçerler’den gelen yüzüğü satıp hayvan barınaklarına bağışlamasıyla gazete manşetlerinde yerini aldı. Kısa sürede gündemde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde gelişmelerinse ardı arkası kesilmedi. İşte sosyal medya ve magazin gündeminde yankı uyandıran o olayı sizin için mercek altına aldık.

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