Hadise'nin Eski Aşkından Nöbet Geçirten Paylaşım! “Kraliçem Nasıl Beladan Kurtulmuş!” Yüzüğü Sattıktan Sonra Adeta Çıldırdı; Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Türkiye’nin en gözde ismi olan Hadise’nin eski aşkından nöbet geçirten bir paylaşım geldi. Sosyal medya ve magazin gündeminin en sarsıcı paylaşımından birisi olan bu paylaşımla yorumlar ve mesajlar arka arkaya sıralanırken satılan yüzükten sonra da Mehmet Dinçerler adeta çıldırdı. Peki, neler oluyor?
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün eski eşi Mehmet Dinçerler’den gelen yüzüğü satıp hayvan barınaklarına bağışlamasıyla gazete manşetlerinde yerini aldı. Kısa sürede gündemde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde gelişmelerinse ardı arkası kesilmedi. İşte sosyal medya ve magazin gündeminde yankı uyandıran o olayı sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.