Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 6 Kasım 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında devam eden bakım ve iyileştirme çalışmalarını Ankara’da sürdüren özel elektrik dağıtım şirketi Başkent EDAŞ, bu cumartesi gerçekleşecek olan çalışmaların bir listesini paylaştı. Bu liste sonrası Ankara’da bugün elektrik kesintileri yaşayacak olan ilçeler de netleşmiş oldu. Peki, 6 Kasım 2022 Pazar Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Kasım 2022 Pazar EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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