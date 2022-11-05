Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti!

Türkiye’nin tanınan müzik isimlerinden biri olan Berdan Mardini, özellikle son zamanlarda hem açıklamalarıyla hem de sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden biri haline dönüşü. Son olarak dün bir paylaşım yapan Berdan Mardini, paylaşımı ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı. Öte yandan Berdan Mardini’nin o paylaşımı sonrasında ünlü şarkıcı bir kez daha magazin takipçilerinin gündemine oturdu. Peki, Berdan Mardini kimdir, kaç yaşındadır? Berdan Mardini nasıl ünlü oldu? Berdan Mardini şarkıları neler? Berdan Mardini evli mi, boşandı mı? İşte, detaylar…