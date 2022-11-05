Türkan Şoray’ın Eski Eşi Cihan Ünal Kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Türkan Şoray ile evlenen ve bu evliliğinden bir de kız çocuğu sahibi olan usta tiyatrocu Cihan Ünal, şimdilerde yeni dizisindeki karakteri ile çok konuşulur hale geldi. Yeni dizisi ile çok sevilen Cihan Ünal, özellikle de dizinin ikinci sezonunun başlamasıyla birlikte daha çok gündem olmaya başladı. Öte yandan Cihan Ünal’ın özel yaşamı da televizyon seyircisinin merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Türkan Şoray’ın eski eşi Cihan Ünal kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray arasında kaç yaş var? Cihan Ünal ile Türkan Şoray hangi yıllar arasında evliydi? İşte, detaylar…