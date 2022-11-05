Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır...

Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren ve yediden yetmişe herkesin âşık olduğu Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili gelen bir video ise herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu videoya Sinem Kobal’ın ne diyeceğiyse merak konusu oldu. Görenlerin inanamayıp tekrar tekrar izlediği videoyla birlikte ağızlarda hayretten kırk karış açık kaldı. İşte ortalığı ayağa kaldıran o video!

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