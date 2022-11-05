Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır...
Türkiye’nin en karizmatik adamlarından birisi olan Kenan İmirzalıoğlu’nun daha önce hiç görmediğiniz halleri basına sızdı. Kayıt durunca bambaşka birisine dönen Kenan İmirzalıoğlu, sandalyeye saldırdı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu paylaşımın ardından yorumlar arka arkaya gelirken, Sinem Kobal’ın ne diyeceği ise merak konusu oldu. Peki, neydi o görüntü?
Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren ve yediden yetmişe herkesin âşık olduğu Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili gelen bir video ise herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu videoya Sinem Kobal’ın ne diyeceğiyse merak konusu oldu. Görenlerin inanamayıp tekrar tekrar izlediği videoyla birlikte ağızlarda hayretten kırk karış açık kaldı. İşte ortalığı ayağa kaldıran o video!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.