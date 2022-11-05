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05 Kas 2022 - 16:08

Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacıların birbirleriyle davalık olduğu iddia edildi. Birbirlerinin yüzlerine bile bakmayan iki ismin soluklarının mahkeme aldığı ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. Şeflerin defalarca kez uyardığı iki ismin bu hale gelmesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…