Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacıların birbirleriyle davalık olduğu iddia edildi. Birbirlerinin yüzlerine bile bakmayan iki ismin soluklarının mahkeme aldığı ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı. Şeflerin defalarca kez uyardığı iki ismin bu hale gelmesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Mavi takımda, Kırmızı takımda; şeflerin kendilerine vermiş olduğu yemekleri çıkarmak adına canla başla savaş vermişti. Gün sonunda kaybeden takım Kırmızı takım olmuş, eleme potasına giden isimlerse Yağız ve Fatma Nur olmuştu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında iki ismin davalık olduğu ortaya çıkınca seyirciler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.