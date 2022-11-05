Kadir Doğulu'dan Biricik Karısına Öyle Bir Jest Yaptı Ki... “Siz Aklınızı Kaçırmışsınız!” Duyanın Elleri Kolları Titriyor; “Zengin Adamın Hali Bir Başka...”
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu’dan biricik eşi güzeller güzeli karısına yapılan jest herkesin aklını yerinden oynattı. Görenin duyanın elini kolunu titrettiği hediye karşısında yorumlar arka arkaya gelirken Neslihan Atagül’ün de dillere destan güzelliği de görenlerin içinde çiçekler açtırmaya devam ediyor. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o jest neydi?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Star TV ekranlarında oynayan ve seyircisiyle buluşan Gecenin Ucunda dizisiyle yeniden yıldızı parladı. Eşi Kadir Doğulu ile aynı dizide başrol oynayan Neslihan Atagül, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da yürekleri hoplattı. Güzelliğini gözler önüne seren paylaşımda fark edilen bir detaysa akılları yerinden oynattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.