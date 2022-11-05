- 05 Kas 2022 - 16:08

Kadir Doğulu'dan Biricik Karısına Öyle Bir Jest Yaptı Ki... “Siz Aklınızı Kaçırmışsınız!” Duyanın Elleri Kolları Titriyor; “Zengin Adamın Hali Bir Başka...”

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu’dan biricik eşi güzeller güzeli karısına yapılan jest herkesin aklını yerinden oynattı. Görenin duyanın elini kolunu titrettiği hediye karşısında yorumlar arka arkaya gelirken Neslihan Atagül’ün de dillere destan güzelliği de görenlerin içinde çiçekler açtırmaya devam ediyor. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o jest neydi?

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Star TV ekranlarında oynayan ve seyircisiyle buluşan Gecenin Ucunda dizisiyle yeniden yıldızı parladı. Eşi Kadir Doğulu ile aynı dizide başrol oynayan Neslihan Atagül, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da yürekleri hoplattı. Güzelliğini gözler önüne seren paylaşımda fark edilen bir detaysa akılları yerinden oynattı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Kas 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir? mask
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir?
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer… mask
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer…
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler? mask
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler?
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor?
Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! mask
Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti!
Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır... mask
Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır...
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer… mask
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer…
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Çaykur 5 Kiloluk Çay Sadece 5 Lira! Kilosu 1 Liraya Gelince Kapış Kapış Satılmaya Başlandı; Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur 5 Kiloluk Çay Sadece 5 Lira! Kilosu 1 Liraya Gelince Kapış Kapış Satılmaya Başlandı; Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor?
Türkan Şoray’ın Eski Eşi Cihan Ünal Kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Türkan Şoray’ın Eski Eşi Cihan Ünal Kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL