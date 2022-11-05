Kadir Doğulu'dan Biricik Karısına Öyle Bir Jest Yaptı Ki... “Siz Aklınızı Kaçırmışsınız!” Duyanın Elleri Kolları Titriyor; “Zengin Adamın Hali Bir Başka...”

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Star TV ekranlarında oynayan ve seyircisiyle buluşan Gecenin Ucunda dizisiyle yeniden yıldızı parladı. Eşi Kadir Doğulu ile aynı dizide başrol oynayan Neslihan Atagül, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da yürekleri hoplattı. Güzelliğini gözler önüne seren paylaşımda fark edilen bir detaysa akılları yerinden oynattı.

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