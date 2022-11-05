- 05 Kas 2022 - 16:09

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?

Birlikte rol aldıkları dizinin ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Konser kulisinde bir araya gelen çiftin yeniden barıştığı iddiaları sonrası gözler bir kez daha ikiliye çevrildi! İşte detaylar...

Birlikte rol aldıkları dizinin ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Konser kulisinde bir araya gelen çiftin yeniden barıştığı iddiaları sonrası gözler bir kez daha ikiliye çevrildi! Peki, Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan nasıl tanıştı? Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan barıştı mı? Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan birlikte mi? İşte, detaylar….

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05 Kas 2022 - 16:09 - Magazin

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