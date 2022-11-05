Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Birlikte rol aldıkları dizinin ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Konser kulisinde bir araya gelen çiftin yeniden barıştığı iddiaları sonrası gözler bir kez daha ikiliye çevrildi! İşte detaylar...
Birlikte rol aldıkları dizinin ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilen Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından yollarını sessiz sedasız ayırmıştı. Konser kulisinde bir araya gelen çiftin yeniden barıştığı iddiaları sonrası gözler bir kez daha ikiliye çevrildi! Peki, Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan nasıl tanıştı? Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan barıştı mı? Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan birlikte mi? İşte, detaylar….
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Kas 2022 - 16:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.