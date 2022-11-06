Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova Nereli? Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşında, Nasıl Ünlü Oldu!
Kanal 7 ekranlarından yayınlanan günlük dizilerden biri olan Yemin dizisinin başrolü olarak tanınan Yağmur Şahbazova, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Günlük diziler konusunda oldukça iddialı olan Kanal 7 ekranlarından seyirci karşısına çıkan Yağmur Şahbazova hem yeteneği hem de güzelliği ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu. İşte detaylar...
Kanal 7 ekranlarından yayınlanan günlük dizilerden biri olan Yemin dizisinin başrolü olarak tanınan Yağmur Şahbazova, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Günlük diziler konusunda oldukça iddialı olan Kanal 7 ekranlarından seyirci karşısına çıkan Yağmur Şahbazova hem yeteneği hem de güzelliği ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri oldu. Bu nedenle televizyon seyircisinin merak ettiği isimler arasına giren Yağmur Şahbazova’nın nereli olduğunu duyanlar ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Yağmur Şahbazova kimdir, kaç yaşındadır? Yağmur Şahbazova aslen nerelidir? Yağmur Şahbazova nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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06 Kas 2022 - 22:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.