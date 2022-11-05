Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Ünlüler dünyasının uzun süredir evli olan çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, evliliklerinde bu sen bir yılı daha geride bıraktı. Yaz boyunca ailecek tatil yapmalarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, yıllar sonra da yaş farkı ile gündeme gelmeyi sürdürdü. Aralarındaki yaş farkı ile herkesin konuştuğu çiftlerden biri olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, bakın nasıl tanıştı! Peki, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti ne zaman evlendi? Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti ne kadardır evli? Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…