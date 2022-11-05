Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Ünlüler dünyasının uzun süredir evli olan çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, evliliklerinde bu sen bir yılı daha geride bıraktı. Yaz boyunca ailecek tatil yapmalarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, yıllar sonra da yaş farkı ile gündeme gelmeyi sürdürdü. İşte ikili arasında var olan yaş farkının detayları...
Ünlüler dünyasının uzun süredir evli olan çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, evliliklerinde bu sen bir yılı daha geride bıraktı. Yaz boyunca ailecek tatil yapmalarıyla dikkat çeken Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, yıllar sonra da yaş farkı ile gündeme gelmeyi sürdürdü. Aralarındaki yaş farkı ile herkesin konuştuğu çiftlerden biri olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, bakın nasıl tanıştı! Peki, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti ne zaman evlendi? Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti ne kadardır evli? Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
05 Kas 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.