Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir?
Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dans ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ‘Süperstar’ lakaplı Ajda Pekkan, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ajda Pekkan’ın bir kaza geçirdiği öğrenildi. İşte Ajda Pekkan ile ilgili son detay ve yaşadığını kazanın detayları...
Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dans ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ‘Süperstar’ lakaplı Ajda Pekkan, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ajda Pekkan’ın bir kaza geçirdiği öğrenildi. Hayranlarının merak ile takip ettiği Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama bugün geldi. Peki, Ajda Pekkan’a ne oldu? Ajda Pekkan’ın hastalığı nedir? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
05 Kas 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.