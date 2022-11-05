Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir?

Geçtiğimiz günlerde sahnede yaptığı dans ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ‘Süperstar’ lakaplı Ajda Pekkan, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Pop müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ajda Pekkan’ın bir kaza geçirdiği öğrenildi. Hayranlarının merak ile takip ettiği Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama bugün geldi. Peki, Ajda Pekkan’a ne oldu? Ajda Pekkan’ın hastalığı nedir? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…